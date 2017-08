Esslingen (pol) - Über 2.000 Euro Schaden ist durch einen Diebstahl aus einem Schmuckgeschäft in der Esslinger Fleischmannstraße am Mittwochnachmittag entstanden. Gegen 14.50 Uhr betrat, wie die Polizei berichtet, ein bislang unbekannter Mann das Juweliergeschäft am Esslinger Busbahnhof und ließ sich vom Ladeninhaber diverse Schmuckstücke zeigen. Durch geschickte Gesprächsführung gelang es dem Unbekannten, den Inhaber kurz abzulenken und den gesamten Schmuck an sich zu nehmen. Der Tatverdächtige verließ umgehend das Geschäft und floh unerkannt über den Bahnhof in die S-Bahn Richtung Stuttgart um 15.03 Uhr.

Er wird wie folgt beschrieben: Männlich, dunkelhäutig, 25 bis 30 Jahr alt, etwa 180 cm groß, bekleidet mit einer dunklen Hose und einem weißen T-Shirt ohne Aufdruck. Der Unbekannte zog auf der Flucht eine dunkelblaue oder schwarze Jacke sowie eine dunkle Wollmütze mit orangenem Rand und orangener Spitze über. Er führte einen auffälligen, roten Rucksack mit sich. Das Polizeirevier Esslingen bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatverdächtigen geben können, sich unter 0711/3990-0 zu melden.