Esslingen (red) - Nach noch nicht bestätigten Meldungen ist vergangene Nacht ein junger Mann im Neckar auf der Höhe der Firma Eberspächer ertrunken. Bei einer groß angelegten Suchaktion gegen 23 Uhr blieben die Rettungskräfte erfolglos. Die Suche wird jetzt am Morgen fortgesetzt.

Der 18-Jährige war in Begleitung eines 17-Jährigen am Ufer des Neckars gesessen und fiel dann, wie ein Zeuge berichtet, offenbar stark alkoholisiert ins Wasser. Bei einem ersten Rettungsversuch durch den Zeugen konnte der Mann in der Dunkelheit nicht gefunden werden. Polizeitaucher sollen am Morgen die Suche fortsetzen.