Esslingen (red) - Vergangene Nacht ist ein junger Mann im Neckar auf der Höhe der Firma Eberspächer ins Wasser gefallen und ertrunken. Bei einer groß angelegten Suchaktion am Dienstagabend gegen 23 Uhr blieben die Rettungskräfte zunächst noch erfolglos. Am Mittwochnachmittag fanden Einsatzkräfte laut SDMG wohl die Leiche des jungen Mannes. Ein Tauchroboter hatte im Neckar menschenähnliche Umrisse ausgemacht - mit hoher Wahrscheinlichkeit den in den Neckar gestürtzten Mann. Die Bergung dauert derzeit aber noch an.

Am Dienstag gegen 23.15 Uhr bemerkten drei Angler, dass in der Nähe der Holzbrücke zwischen Zeppelinstraße und Inselstraße eine Person im Neckar treibt. Ein 21-Jähriger sprang sofort ins Wasser und versuchte vergeblich, den Mann zu erreichen.

Bis kurz vor 2.30 Uhr suchten Kräfte der Wasserrettung, des Rettungsdienstes sowie der Feuerwehr und der Polizei nach dem Mann. Hierbei wurde neben mehreren Booten auch der Polizeihubschrauber eingesetzt. Erste Ermittlungen der Polizei ergaben, dass ein 17-Jähriger zusammen mit einem vermutlich 18-Jährigen auf einem Treppenabstieg zum Fluss hochprozentigen Alkohol konsumiert hatte. Beim Aufstehen verlor der Ältere wohl das Gleichgewicht und stürzte in den Neckar.

Nach einer weiteren breit angelegten Suchaktion fand ein Tauchroboter am Mittwochnachmittag mit hoher Wahrscheinlichkeit den Körper des Mannes. Ob es sich aber tatsächlich um den Gesuchten handelt, muss noch ermittelt werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand kann ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden. Bergung und weitere Ermittlungen dauern weiter an.