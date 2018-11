Anzeige

Wendlingen (pol)Ein junger Mann hat bei einer Polizeikontrolle am Mittwochnachmittag am Bahnhof Wendlingen Widerstand geleistet und dabei einen Beamten leicht verletzt. Als der Mann eine Polizeistreife erblickte, die auf dem Bahnsteig unterwegs war, liefen er und sein Begleiter hinter eine Betonsäule. Bei der anschließenden Kontrolle verhielt sich der 20-Jährige nach Angaben der Polizei sofort sehr aggressiv gegenüber den Polizisten und wollte sich nicht kontrollieren lassen. Da er keine Ausweispapiere dabei hatte, sollte der Mann zu einer nahegelegenen Dienststelle gebracht werden. Dagegen wehrte sich der junge Mann und hielt sich an einem Zaun fest. Ein Polizist konnte ihn nur unter erheblicher Kraftanstrengung zu Boden bringen, woraufhin er ihm Handschellen anlegte. Anschließend wurde er zum Polizeiposten Wendlingen gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann auf die Straße entlassen. Der 20-Jährige und ein Beamter erlitten leichte Verletzungen.