Filderstadt (pol) – Zwei 16-jährige Mädchen sind am Samstagabend im Bereich des S-Bahnhofes in Bernhausen von einem jungen Mann zunächst beleidigt worden. Dann begrapschte er eine der jungen Frauen nach Angaben der Polizei auch noch. Die beiden Mädchen hielten sich am Treppenabgang zu den S-Bahn-Gleisen auf, als sie von dem jungen Mann angesprochen und mehrfach beleidigt wurden.

Eine 20-jährige Frau wies den Täter auf sein Fehlverhalten hin. Dieser beleidigte die Frauen jedoch weiter und fasste einer der 16-Jährigen an die Oberschenkel. Bevor er ihr weiter unter den Rock fassen konnte, gelang es ihr, zurückzuweichen.

Als ein weiterer Passant hinzukam, flüchtete der Täter in Richtung der Gleise. Eine sofortige Fahndung, an der mehrere Streifenwagenbesatzungen beteiligt waren, verlief ergebnislos. Der Täter war etwa 20 bis 25 Jahre alt, 1,80 Meter groß und hatte eine schlanke Figur. Er hatte einen dunklen Teint, einen Dreitagebart und kurze Haare, die an den Seiten abrasiert waren. Auffällig war, dass er auf dem linken Auge schielte. Bekleidet war er mit einem schwarzen Pullover und einer hellbraunen, hochgekrempelten Cargohose. Zudem sprach er nur gebrochen Deutsch. Er war in Begleitung eines gleichaltrigen Mannes, der sich nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht an den Taten beteiligte.

Anzeige

Das Polizeirevier Filderstadt bittet unter 07 11/709 13 um Zeugenhinweise.