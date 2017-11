Anzeige

Esslingen (pol) - Am Donnerstagnachmittag hat sich in der Schorndorferstraße ein Unfall mit einem 10-jährigen Scooter-Fahrer ereignet. Das Kind fuhr mit seinem City-Roller gegen die Beifahrertüre einer 34-jährigen Toyota-Fahrerin. Die Frau hielt laut Polizeiangaben zuvor vor der Ampel bei der Bushaltestelle Steinhalde an, da diese rot war. Als die Ampel auf grün umschaltete, wollte der Junge noch die Fahrbahn überqueren und prallte mit seinem Roller gegen die rechte Seite des Toyotas. Anschließend musste er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Genaueres ist zu den Verletzungen noch nicht bekannt. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Die Verkehrspolizei Esslingen sucht unter Telefon 0711/3990-420 nach Zeugen zu dem Unfall.