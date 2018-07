Anzeige

Notzingen (pol)Ein fünfjähriger Junge hat sich laut der Polizei am Samstagnachmittag gegen 15.25 Uhr leichte Verletzungen zugezogen, als er in einem Hofraum der Kirchheimer Straße gegen einen langsam einfahrenden Pkw gerannt ist. An dem Auto wurde minimaler Schaden festgestellt. Das Kind wurde leicht verletzt in eine Klinik gebracht.