Bissingen an der Teck (pol) Am Freitagmittag gegen 13.50 Uhr ist es zu einem Unfall mit einer

leicht verletzen Person in Bissingen gekommen. Die 21-jährige Audi-Fahrerin befuhr die Vordere Straße in Fahrtrichtung Ortsmitte und bog an der Einmündung zur Fabrikstraße nach links ab. Dabei soll sie einen entgegenkommenden 49-jährigen Daimler-Fahrer übersehen haben, berichtet die Polizei.

Bei dem Unfall verletzte sich die Unfallverursacherin leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Schaden von circa 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.