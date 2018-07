Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol)Zeugen zu einem Vorfall, der sich bereits am frühen Sonntagmorgen in der Nähe des S-Bahnhofes in Leinfelden ereignet hat, sucht die Kriminalpolizei Esslingen. Eine 23-Jährige war nach Angaben der Polizei gegen 1.15 Uhr aus der Linie S2 am Bahnhof ausgestiegen, hatte sich noch wenige Minuten dort aufgehalten und sich dann auf den Heimweg gemacht. An der Einmündung Marktstraße/Jahnstraße, kurz vor der dortigen Baustelle, wurde sie plötzlich von einem Unbekannten angegriffen. Der etwa 40 Jahre alte Mann packte sie an beiden Handgelenken, forderte sie auf mitzugehen und versuchte sie mit sich zu ziehen. Durch ihre massive Gegenwehr gelang es der Frau sich loszureißen, wobei der Unbekannte wieder versuchte nach ihr zu greifen. Erst nachdem sie sich wieder zur Wehr setzte, gelang es ihr zu flüchten. Erst geraume Zeit später wurde die Polizei von dem Vorfall informiert. Eine daraufhin eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief bislang ergebnislos. Der unbekannte Angreifer wird als etwa 180 cm groß, schlank von hellem Teint beschrieben. Er hatte dunkle, kurze Haare und trug weder Bart noch Brille. Bekleidet war er mit einem dunklen, schwarzen oder grauen T-Shirt und Jeans. Er sprach akzentfreies Deutsch. Die Kriminalpolizei Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft, dass der Mann zuvor bereits aufgefallen ist, möglicherweise auch als Fahrgast der S-Bahn. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Esslingen unter der Telefonnummer 0711/3990-0.