Kirchheim (pol) Eine junge Frau ist am Freitag in Kirchheim offenbar von einem wildfremden Mann sexuell belästigt worden. Nach Angaben der Polizei war die 18-Jährige gegen 11 Uhr in der Kolbstraße unterwegs, als ihr ein Mann plötzlich auf den Hintern schlug. Dann sei er in Richtung Schöllkopfstraße davongelaufen. Nun sucht die Polizei den fremden Mann.

Die Frau beschreibt ihn als etwa 1,90 Meter groß und schlank. Er soll eine schwarze Jogginghose, einen schwarzen Kapuzenpullover und weiße Schuhe getragen haben. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen.