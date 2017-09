Plochingen (pol) - Eine 21-jährige Angestellte einer Tankstelle ist laut Polizei in der Nacht zum Freitag Opfer einer Betrugsmasche geworden. Ein unbekannter Täter gab sich demnach telefonisch gegenüber der Angestellten als Servicetechniker aus und spielte vor, an einem Zahlungsgerät ein Update durchführen zu müssen. Obwohl die Angestellte zunächst nicht auf die Geschichte einging, meldete sich kurze Zeit später erneut eine unbekannte Person und gab sich als Angehöriger des Chefs aus und legitimierte das Update. Über geschickte Wege gelangte der Täter in der Folge in den Besitz von mehreren Aufladecodes von I-Tunes und Stream-Konten, so dass der Tankstelle ein Schaden von mehreren Hundert Euro entstand. Die Polizei in Plochingen hat die Ermittlungen zum Fall aufgenommen.

Anzeige