Neuhausen/Filder (pol) Das Polizeirevier Filderstadt sucht nach weiteren geschädigten Fahrzeugbesitzern, nachdem am frühen Freitagmorgen in der Harthäuser Straße vier Kinder im Alter von 12 bis 13 Jahren geschnappt werden konnten, die im Verdacht stehen, an geparkten Mercedesmodellen die Sterne abgerissen zu haben. Gegen 1.45 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei nachdem er die Gruppe beobachtet hatte, wie sie an den in der Harthäuser Straße, in der Brühlstraße und in der Gartenstraße geparkten Wagen die Fahrzeugembleme abrissen. Laut Polizei konnte das Quartett im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung in der Wilhelmstraße angetroffen und vorübergehend festgenommen werden. Bei einem der beiden Mädchen aus der Gruppe konnten fünf Mercedessterne sichergestellt werden. Ein 12-Jähriger klagte während der polizeilichen Maßnahmen über Unwohlsein und wurde vorsorglich vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die Kinder wurden nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle von ihren Eltern abgeholt. Möglicherweise wurden noch mehr als die bislang entdeckten Autos beschädigt. Deren Besitzer werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/70913 zu melden.