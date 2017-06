Filderstadt (pol) – Am Spielplatz in der Bernhäuser Turnackerstraße geriet am frühen Sonntagmorgen ein Jugendlicher mit der Polizei aneinander. Gegen 2 Uhr steuerte eine Streife des Flughafenreviers den Spielplatz an, weil es dort zu Ruhestörungen gekommen war. Als die Beamten eintrafen, rannten zwei Personen weg. Auf der Sitzbank blieben ein Mobilfunktelefon, ein Ausweis sowie eine geringe Menge an Betäubungsmitteln liegen. Ein 17-Jähriger kehrte dann zurück. Als ihn die Polizisten kontrollierten, entleerte er widerwillig seine Hosentaschen und fing dann an, die Beamten zu beleidigen. Als er versuchte das Handy und das Betäubungsmittel an sich zu nehmen, wurde er wegen seines „extrem aggressiven Verhaltens“ mit einer Handschließe fixiert. Dabei erlitt ein Polizist leichte Verletzungen. Der 17-Jährige wurde laut Polizei zur Feststellung der Personalien aufs Revier gebracht und dann seiner Mutter übergeben.

