Esslingen (pol) - Vermutlich unter Drogeneinfluss hat ein 15-Jähriger am Donnerstagnachmittag, kurz vor 18 Uhr, in einem Gebäude in der Richard-Hirschmann-Straße eine Spendenkasse mit etwa 100 Euro entwendet. Den Diebstahl beobachtete ein Zeuge, der zusammen mit weiteren Passanten die Verfolgung des Flüchtigen aufnahm, schreibt die Polizei. Auf dem Charlottenplatz konnte der Jugendliche eingeholt und gestellt werden.

Er wehrte sich heftig gegen das Festhalten. Bei der Rangelei wurde ein 37-jähriger Verfolger am Arm verletzt. Als die zwischenzeitlich eingetroffene Streife den 15-Jährigen zum Dienstfahrzeug bringen wollte, schlug und trat er gegen die Beamten, die hierbei ebenfalls leicht verletzt wurden.

Auch auf der Fahrt zur Dienststelle wollte er sich nicht beruhigen und sprach Beleidigungen und Drohungen aus. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er zurück in seine Jugendeinrichtung verbracht.