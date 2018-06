Anzeige

Nürtingen (pol)Ein 16-jähriger Radfahrer ist am Dienstagnachmittag auf den verkehrsbedingt stehenden Mercedes einer 37-jährigen Frau aufgefahren. Die Polizei vermutete Unachtsamkeit als Ursache. Der Jugendliche war gegen 13 Uhr in der Steinenbergstraße von der Sigmaringer Straße kommend in Richtung Europastraße unterwegs, als er das Auto übersah. Der Junge trug keinen Fahrradhelm und flog gegen die Heckscheibe des Mercedes. Durch den Aufprall barst die Scheibe und der Junge zog sich eine klaffende Platzwunde am Kopf zu. Er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Schaden von knapp 1.000 Euro.