Plochingen (pol)Ein fünf Jahre altes Kind ist am Mittwochmorgen in Plochingen von einem Radfahrer angefahren und leicht verletzt worden. Der Junge lief laut Polizei um 7.45 Uhr in der Wilhelmstraße von einem Grundstück auf den Gehweg. Bei Gebäude Nr. 22 wurde er von einem jugendlichen Radfahrer erfasst und am Kopf verletzt. Der Radler hielt kurz an, fuhr im Anschluss jedoch davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Unbekannte ist etwa 15 Jahre alt und hat braune Haare. Er trug einen dunklen Fahrradhelm sowie einen Rucksack und war mit einem Mountainbike unterwegs. Die Verkehrspolizei Esslingen bittet unter Telefon 0711/3990-420 um Hinweise auf den Radler.