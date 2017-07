Kirchheim (pol) - Bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Schlierbacher Straße/Zu den Schafhofäckern ist am Montagnachmittag ein 14 Jahre alter Radler leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Junge, kurz nach 16 Uhr, verbotenerweise auf dem Gehweg parallel zur B 297 (Schlierbacher Straße) in Richtung Schlierbach unterwegs und wollte den Einmündungsbereich der Straße Zu den Schafhofäckern geradlinig überqueren. Dabei achtete er nicht auf die Fahrerin eines dunklen Pkw, die ebenfalls auf der B 297 in Richtung Schlierbach unterwegs war und nach rechts in die Straße Zu den Schafhofäckern abbiegen wollte. Mit dem Vorderrad seines Mountainbikes kam es zur Berührung mit dem Pkw, woraufhin der Junge absprang und auf den Boden stürzte.

Die Autofahrerin hielt kurz an, begutachtete ihr Fahrzeug, fragte noch, ob alles in Ordnung wäre und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Radler hatte sich leichte Verletzungen zugezogen und musste mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in das Krankenhaus gebracht werden. Sein Rad war nur geringfügig beschädigt. Bei der Pkw-Fahrerin soll es sich um eine etwa 45 bis 50 Jahre alte Frau, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, mit blonden, lockigen Haaren gehandelt haben. Sie war unterwegs mit einem dunklen VW Golf oder Polo. Die Polizei Kirchheim nimmt Hinweise zu der Fahrerin oder dem Unfall unter der Nummer 07021/5010 entgegen.

