Anzeige

Esslingen (pol)Schwere Verletzungen hat sich ein Jugendlicher beim Sturz von seinem Roller am Donnerstagnachmittag zugezogen. Der 15-Jährige bog nach Angaben der Polizei um 16 Uhr mit seiner Peugeot Speedfight von der Entengrabenstraße nach links in die Hindenburgstraße ab. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte er dabei auf die Fahrbahn. Er zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er in einer Klinik stationär aufgenommen werden musste. An dem Roller entstand ein Schaden in Höhe von etwa 400 Euro.