Weilheim/Teck (pol) - Leichte Verletzungen hat sich ein 13-jähriger Fußgänger bei einem Unfall am späten Montagnachmittag in der Egelsberstraße zugezogen.

Wie die Polizei berichtet, wollte der Jugendliche mit Kopfhörern auf den Ohren und ohne auf den Verkehr zu achten, gegen 17.30 Uhr die Straßenseite wechseln. Ein in Richtung Sportplatz fahrender 39-jähriger Nissan-Lenker hatte damit nicht gerechnet und konnte nicht rechtzeitig reagieren. Der 13-Jährige lief ihm gegen die rechte Fahrzeugseite, zog sich nach bisherigen Erkenntnissen aber lediglich leichte Blessuren zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in die Ambulanz einer Klinik. Am Auto entstand ein Schaden von rund 1.500 Euro.