Anzeige

Ostfildern-Ruit (pol) - Noch unklar ist das Ausmaß der Verletzungen eines 15-jährigen Fußgängers, der am Dienstagabend in Ruit von einem Toyota angefahren wurde. Gegen 20.45 Uhr war der 63-jährige Autofahrer nach Polizeiangaben von der Bonhoefferstraße in den Kreisverkehr am Kreuzungsbereich mit der Kirchheimer Straße eingefahren. Beim Verlassen des Kreisels an der ersten Ausfahrt übersah er den Jugendlichen, der dort die Fahrbahn überqueren wollte. Der alarmierte Rettungsdienst nahm den 15-Jährigen zu weiteren Untersuchungen mit in eine Klinik. Ein nennenswerter Sachschaden war durch den Unfall nicht entstanden.