Kirchheim (pol) Leichte Verletzungen hat ein Jugendlicher bei einem Verkehrsunfall am Ostermontag erlitten. Der 16-Jährige war, wie die Polizei berichtet, kurz vor 14.30 Uhr mit seinem Leichtkraftrad auf der B 297 von Kirchheim herkommend in Richtung Schlierbach unterwegs.

Vor ihm wollte eine Frau mit ihrem Auto nach links zu einem Pferdehof abbiegen und verringerte ihre Geschwindigkeit. Der nachfolgende, 61 Jahre alte Mercedesfahrer bremste ebenfalls ab. Der 16-Jährige bemerkte dies zu spät und kollidierte trotz eines Ausweichmanövers und einer Vollbremsung mit dem Vordermann.

Im Anschluss stürzte der Jugendliche auf die Straße und verletzte sich. Der Rettungsdienst brachte ihn zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von knapp 1.000 Euro.