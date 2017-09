Anzeige

Neuhausen (pol) - Am Montag ist ein Jugendlicher auf dem Friedhof in Neuhausen von drei Leuten überfallen worden. Der junge Mann erstattete jedoch erst am Dienstag Anzeige beim örtlichen Polizeiposten.

Die Polizei berichtet, dass der 18-Jährige angab, am Montagabend, gegen 21.30 Uhr, von der Scharnhäuser Straße herkommend über den Friedhof gelaufen zu sein. Nach einigen Metern auf dem Friedhofsgelände wurde er von hinten mit einem Fußtritt attackiert, woraufhin er zu Boden fiel. Einer der unbekannten Täter hielt ihm, während er noch am Boden lag, einen Gegenstand in den Nacken. Sein Komplize durchsuchte ihn und nahm eine rote Kunstledergeldbörse mit persönlichen Gegenständen und etwas Bargeld an sich. Zusammen mit einem weiteren Täter lief das Trio anschließend in Richtung des alten Bahnhofsgeländes davon. Die Räuber waren etwa 20 Jahre alt und schlank. Sie waren dunkel bekleidet und rochen nach Alkohol.