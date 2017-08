Filderstadt-Bernhausen (pol) - Zwei 18- und 19-Jährige haben am Sonntagnachmittag nach Angaben der Polizei einen 16-Jährigen mit einem Schlagring angegriffen und verletzt. Gegen 18.40 Uhr griffen die beiden Verdächtigen den Jugendlichen im Bereich eines Schnellrestaurants am Nord-West-Ring an. Als er versuchte, sich gegen den Angriff zu wehren, wurde er offenbar mehrfach mit einem Schlagring geschlagen und erlitt hierdurch eine Platzwunde am Kopf. Die beiden mutmaßlichen Täter konnten im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung festgenommen werden. Gegen sie ermittelt nun das Polizeirevier Filderstadt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Anzeige