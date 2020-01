Nürtingen (pol) Nach drei etwa 20 Jahre alten Männern fahndet die Kriminalpolizeidirektion Esslingen, nach einem Vorfall, der sich am Sonntagnachmittag in der Unterführung vom Zentralen Omnibusbahnhof in Richtung Plochinger Straße ereignet haben soll.

Ein 17 Jahre alter Jugendlicher war gegen 15.40 Uhr vom Gleisbereich durch die Unterführung in Richtung Busbahnhof unterwegs, als er seinen Angaben zufolge von dem Trio angesprochen und nach Kleingeld gefragt wurde. Nachdem er dies verneinte, soll er von den Unbekannten zunächst beleidigt worden sein, worauf er in Richtung der Unterführung am Saubach weglief, wie die Polizei berichtet.

Dort wurde er von den drei Männern eingeholt und eingekreist. Einer der Täter bedrohte ihn verbal und forderte ihn zur Herausgabe seiner Barschaft auf. Als der Jugendliche seine Geldbörse hervorholte, wurde ihm diese entrissen. Mit einem kleineren Bargeldbetrag flüchteten alle drei in Richtung Plochinger Straße.

Täterbeschreibung

Einer der Täter wird als etwa 175 bis 180 Zentimeter groß, von dunklem Teint und mit einem Bartflaum an der Oberlippe beschrieben. Er hatte kurzgeschnittene, schwarze Haare und war mit einer braunen Stoffjacke bekleidet.

Der zweite Unbekannte soll etwa 185 Zentimeter groß gewesen sein. Er hatte braune Haare und trug eine dunkle Wintermütze. Bekleidet war er mit einer grauen Jacke und einer Jeanshose.

Beide sprachen deutsch ohne Akzent.

Vom dritten Täter liegt keine Beschreibung vor.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizeidirektion Esslingen, Telefon 0711/3990-0 oder das Polizeirevier Nürtingen, Telefon 07022/9224-0.