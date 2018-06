Anzeige

Nürtingen (pol)Eine jugendliche Radfahrerin hat bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen so schwere Verletzungen erlitten, dass sie in einem Krankenhaus zur Beobachtung stationär aufgenommen werden musste. Ein 48-Jähriger befuhr mit seinem Audi um 7.40 Uhr die Max-Eyth-Straße von der Carl-Benz-Straße herkommend. Im weiteren Verlauf wollte er der abknickenden Vorfahrtsstraße nach links in die Gottlieb-Daimler-Straße folgen. Hierbei kam es zur Kollision mit der 15-jährigen Radfahrerin. Die Schülerin war mit ihrem Mountainbike vom gegenüberliegenden Gehweg auf die Fahrbahn gefahren und wollte in Richtung Carl-Benz-Straße weiterradeln. Die Jugendliche stürzte durch die Kollision über die Motorhaube auf den Asphalt. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte in die Klinik. Der Schaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro, wie ein Polizeisprecher sagte.