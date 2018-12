Anzeige

Ostfildern (pol) - Das Polizeirevier Filderstadt sucht unter der Nummer 0711/70913 nach Zeugen zu einer Auseinandersetzung mehrerer Jugendlicher am Montagabend an der U-Bahn Endhaltestelle in der Ludwig-Jahn-Straße in Nellingen. Ein 18-Jähriger traf sich demnach mit einem 14-Jährigen zu einer Aussprache, da sie schon seit längerem in Streit lagen. Zu dem Gespräch brachten beide mehrere Freunde mit. Kurz nach 19.30 Uhr kam es nach dem derzeitigen Ermittlungsstand zunächst zu Beschimpfungen.

Im weiteren Verlauf verpasste der Ältere dem Jüngeren einen Kopfstoß. Dieser soll daraufhin laut Polizei eine Schreckschusswaffe gezogen und einmal auf den älteren Kontrahenten geschossen haben. Seine 16-jährige Freundin gab dem 18-Jährigen noch eine Ohrfeige, bevor die beiden davonrannten. Im Rahmen der Fahndung konnte das Pärchen in der Nähe festgenommen werden. Bei den Beiden wurde bislang keine Waffe aufgefunden. Der 14-Jährige räumte bislang lediglich ein, dem 18-Jährigen einen Faustschlag verpasst zu haben. An der Haltestelle wurde den Beamten jedoch eine leere Patronenhülse übergeben. Die Beteiligten zogen sich ersten Erkenntnissen nach keine Verletzungen zu. Der 14-Jährige und die 16-Jährige wurden im Anschluss ihren Erziehungsberechtigten überstellt.