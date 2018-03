Anzeige

Kirchheim (pol) - Vermutlich Kinder oder Jugendliche dürften in der Zeit zwischen Montag, 15 Uhr und Dienstag, 15 Uhr in der Kleingartenanlage Rübholz im Ortsteil Ötlingen ihr Unwesen getrieben haben. An drei Gartenhäusern wurde nach Polizeiangaben ein Fenster oder die Eingangstür aufgehebelt und anschließend Schränke und Behältnisse durchsucht. Gleichzeitig beschädigten die Eindringlinge Teile des Inventars und der Einrichtung und besprühten die Fassade mit Farbe. Nach bisherigen Erkenntnissen fehlt aus einer Hütte eine Gasflasche. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf rund 1 500 Euro. Bereits am Wochenende zwischen dem 13.02.und 15.02.2016 sind drei nebeneinander liegende Hütten in der Gartenanlage aufgebrochen worden. In zwei Häusern versprühten die Vandalen den Inhalt der Feuerlöscher und nahmen noch ein Notstromaggregat mit. Auch hier war der angerichtete Schaden immens. Die Polizei Kirchheim nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07021/501-0 entgegen.