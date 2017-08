Wendlingen (pol) – Gegen einen 14-jährigen polizeibekannten Jugendlichen und weitere Jugendliche im Alter von 15 bis 17 Jahren ermittelt der Polizeiposten Wendlingen nach einem Einbruch in die Schule in der Neuffenstraße. Zeugen hatten den 14-Jährigen beobachtet, als er am Donnerstag kurz vor 20 Uhr die Schule verließ, die derzeit umgebaut wird, und die Polizei alarmiert. Wie sich herausstellte, sind die Einbrecher über ein Fenster in die Schule eingestiegen. Aus dem Verwaltungsbereich stahlen sie mehrere Taschenrechner, Stifte und andere Materialien, teilt die Polizei mit. Zudem plünderten sie in der Mensa mehrere Kühlschränke und nahmen Nahrungsmittel mit. Polizeibeamte trafen den 14-Jährigen und die anderen Jugendlichen in unmittelbarer Nähe an. Auch Teile des Diebesgutes fanden sie bei der Gruppe. Spezialisten der Kriminaltechnik sicherten in der Schule Spuren. Die Jugendlichen wurden nach den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder freigelassen oder ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungen dauern noch an.

