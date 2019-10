Ostfildern (pol) Beamte des Polizeireviers Filderstadt haben am späten Donnerstagabend drei Jugendlichen und einem Heranwachsenden gestellt, die im Verdacht stehen, kurz zuvor eine Bushaltestelle in der Ludwig-Jahn-Straße in Nellingen beschädigt zu haben.

Gegen Mitternacht meldete ein aufmerksamer Zeuge über Notruf, dass vier Personen eine Tafel mit Fahrgastinformationen abgerissen und mitgenommen hatten, berichtet die Polizei. Die vier Tatverdächtigen im Alter von 17 und 18 Jahren stiegen anschließend in einen Linienbus und konnten dort von den alarmierten Beamten gestellt werden. Sie erwartet nun eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft. Über die Höhe des angerichteten Schadens liegen noch keine Erkenntnisse vor.