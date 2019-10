Esslingen (pol)Eine 16-jährige Motorroller-Lenkerin war am Donnerstagnachmittag einen Verkehrsunfall auf der B 10 verwickelt. Die Jugendliche befuhr um 15.45 Uhr mit ihrer Vespa den linken Fahrstreifen der Bundesstraße in Richtung Göppingen. Verkehrsbedingt musste eine vorausfahrende, 22 Jahre alte KIA-Fahrerin auf Höhe Sirnau abbremsen. Wie die Polizei mitteilte, konnte die 16-Jährige nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den Pkw auf. Infolge der Kollision wurde sie von ihrem Roller geschleudert. Im Anschluss rutschte die Gestürzte auf die rechte Fahrspur. Ein dort fahrender Lkw-Lenker konnte dank einer Vollbremsung ein Überfahren der Jugendlichen verhindern. Sie wurde zur Versorgung ihrer Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.