Lenningen (pol)Einer aufmerksamen Streifenbesatzung des Polizeireviers Kirchheim sind am Samstagabend, gegen 19 Uhr, in der Kanalstraße vier Personen aufgefallen, die sich auf dem Dach eines leerstehenden Firmengebäudes aufgehalten haben. Es stellte sich in der Folge heraus, dass sich die jungen Leute im Alter zwischen 14 und 18 Jahren unbefugt, ihren Angaben zufolge zum "Chillen" dorthin zurückgezogen hatten. Bei einem der Jugendlichen stellten die Polizisten noch eine geringe Menge Cannabis fest, weshalb er bei der Staatsanwaltschaft angezeigt wird.

Die Eltern der Minderjährigen wurden durch die Beamten über das Tun ihrer Kinder unterrichtet, abschließend wurde allen Anwesenden ein Platzverweis erteilt.