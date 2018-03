Anzeige

Plochingen (pol) - Eine Jugendliche ist am Donnerstagmittag, kurz nach 13 Uhr, in Plochingen von einem Pkw angefahren und schwer verletzt worden. Die 14-Jährige überquerte nach Angaben der Polizei die Esslinger Straße, ohne auf den Verkehr zu achten. Hierbei wurde sie vom Auto eines 47-Jährigen erfasst, der in ortsauswärtiger Richtung unterwegs war. Die Verletzte wurde stationär in einer Klinik aufgenommen. An dem Auto entstand ein Schaden in Höhe von zirka 3000 Euro.