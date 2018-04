Anzeige

Ostfildern/Tübingen (pol) Zu einer wahren Irrfahrt mit dem Sprinter eines Paketdienstes ist es am Donnerstagmorgen zwischen den Fildern und Tübingen gekommen. Ein Zulieferer stellte seinen Wagen kurz vor sieben Uhr in der Hedelfinger Straße in Ostfildern-Ruit ab, um ein Paket in eine Apotheke zu bringen. Der Fahrer ließ den Schlüssel nach Polizeiangaben stecken und die Schiebetür seinen Fahrzeugs offen. Diesen kurzen Moment nutzte eine zu dem Zeitpunkt noch unbekannte Person aus, setzte sich in den Sprinter und fuhr nach Angaben zweier Zeugen in Richtung Kirchheimer Straße davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem weißen Liefer-Fahrzeug verlief zunächst erfolglos. Kurz vor 7.30 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Polizei ein, dass der besagte Sprinter auf der B 27 in Richtung Tübingen unterwegs sei.

Der Lieferwagen war in Schlangenlinien unterwegs und gefährdete mehrere Verkehrsteilnehmer. Auf Höhe von Tübingen-Lustnau hielt der Sprinter an. Als die ersten Polizeistreifen eintrafen, wollte die Fahrerin erneut starten und die Fahrt fortsetzen. Die Beamten konnten dies jedoch verhindern, indem sie die 51-jährige Frau aus dem Führerhaus herausholten. Da sie sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde sie einem Arzt zugeführt und in eine Klinik eingewiesen. Zuvor musste die Fahrerin noch ihren Führerschein aushändigen. Wie sich herausstellte waren durch die offene Schiebetür mehrere Pakete während der Fahrt herausgefallen. Einige davon konnten durch Polizeibeamte aufgefunden werden. Laut dem Zulieferer fehlen jedoch noch einige Postsendungen, die bei der bisherigen Absuche der mutmaßlichen Fahrtstrecke nicht gefunden wurden. Das Polizeirevier Filderstadt bittet um Hinweise, wenn jemand Paketsendungen auf der Straße findet. Weiterhin werden Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise der Frau mit dem weißen Sprinter gefährdet wurden, sich unter Telefon 0711/7091-3 zu melden.