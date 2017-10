Anzeige

Neuffen (pol) - Ein unter Alkohol- und vermutlich Betäubungsmitteleinfluss stehender 28-jähriger Asylbewerber hat am Dienstagabend in einer Unterkunft in der Max-Planck-Straße randaliert und musste schließlich in Gewahrsam genommen werden. Der indische Staatsangehörige war gegenüber seinen Mitbewohnern recht aggressiv und zerstörte gegen 23.15 Uhr den größten Teil der Inneneinrichtung des Zimmers einschließlich der Fenster. Er richtete hierbei laut Polizei einen Schaden von rund 2.000 Euro an. Da er sich auch von den eintreffenden Polizeibeamten nicht beruhigen ließ, wurde er auf die Dienststelle verbracht und musste auf richterliche Anordnung die Nacht in der Gewahrsamszelle des Polizeireviers verbringen.