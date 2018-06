Anzeige

Neidlingen (pol)Nach bisherigen Erkenntnissen ist ein Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag wohl recht glimpflich ausgegangen, eine 13-jährige Inlineskaterin prallte gegen ein Wohnmobil. Das Mädchen war gegen 13.40 Uhr auf der leicht abschüssigen Gerokstraße unterwegs und wollte an der Einmündung Seesteige nach links abbiegen. Ein in diesem Moment von rechts kommendes und vorfahrtsberechtigtes Wohnmobil hatte sie offenbar übersehen. Der 66 Jahre alte Lenker des Fahrzeugs hatte keine Chance mehr zu reagieren, wie die Polizei vermeldete. das Mädchen krachte gegen die linke Fahrzeugseite und stürzte auf den Asphalt. Die Polizei geht davon aus, dass das Wohnmobil anschließend noch die Füße der 13-Jährigen überrollte. Dem stabilen Schuhwerk aus Carbon ist es wohl zu verdanken, dass sich das Mädchen keine schlimmeren Verletzungen zugezogen hat. Sie wurde für weitere Untersuchungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.