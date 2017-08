Wendlingen/Köngen (pol) - Bislang unbekannte Einbrecher haben sich in der Nacht zum Sonntag in zwei Sportanlagen in Wendlingen und Köngen zu schaffen gemacht. Bei der Miniaturgolfanlage in der Straße An den Kiesgruben von Wendlingen drückten die Täter laut Polizei das Fenster eines Häuschens auf. Im Inneren durchsuchten sie den Tresen und die Küchenzeile. Tiefgefrorene Fleischvorräte nahmen die Unbekannten aus der Tiefkühltruhe. Diese tauten auf und wurden unbrauchbar. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendeten die Täter vier Flaschen Whiskey, drei Flaschen Tequila sowie ein Mobiltelefon der Marke Samsung.

Bei einem im Bau befindlichen Vereinsheim eines Motorsportclubs von Köngen in der Steinackerstraße knackte ein Unbekannter nach Angaben der Polizei ein Vorhängeschloss an der Eingangstür auf. Aus dem Gebäude ließ der Einbrecher mehrere Werkzeugmaschinen im Wert von 1000 Euro mitgehen. Zudem hebelte er an einer sich daneben befindlichen Holzbarracke ein Fenster auf und nahm eine Flasche Kräuterlikör mit.

Ob ein Tatzusammenhang besteht, wird derzeit noch geprüft.