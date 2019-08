Plochingen (pol) Ein Unbekannter ist zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstagmorgen, 9.30 Uhr, in die Räume einer Yachtschule am Plochinger Hafen in der Straße Schlierbachwiesen eingebrochen. Nach dem Einschlagen und Entriegeln eines Fensters gelangte der Eindringling ins Innere, wo er anschließend die Räume und das Mobiliar durchsuchte. Mit zwei Laptops machte er sich wieder aus dem Staub. Der von ihm hinterlassene Sachschaden dürfte 400 Euro betragen.