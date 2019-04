Ostfildern (pol)In der Zeit von Karfreitag auf Samstag ist ein bislang unbekannter Einbrecher in ein Wohnhaus in Scharnhausen eingedrungen und hat einen kleinen Tresor erbeutet. Der Täter hebelte ein Fenster auf und gelangte so in Gebäudeinnere. Hier durchsuchte er die Zimmer und Behältnisse. Schließlich entwendete er einen kleinen Tresor mit Inhalt. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten Spuren am Tatort.

Der aufgebrochene Tresor wurde im Laufe des Samstages von Passanten am Waldrand zwischen Scharnhausen und Kemnat aufgefunden und zur Polizei gebracht. Persönliche Dokumente hat der Täter im Tresor zurückgelassen, das Bargeld in bislang unbekannter Höhe hat er an sich genommen.