Wolfschlugen (pol) - Nach dem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Teckstraße ist am frühen Mittwochmorgen, gegen 4.30 Uhr, ein 32-jähriger tunesischer Asylbewerber festgenommen worden. Der einschlägig vorbestrafte und in Nürtingen wohnhafte Mann befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Über ein zum Lüften offen gelassenes Fenster war der Einbrecher in die Erdgeschosswohnung eingestiegen. Durch die Geräusche, die er bei der Durchsuchsuchung der Wohnung verursachte, wachte der Wohnungsbesitzer auf und überraschte den Einbrecher, der daraufhin sofort die Flucht ergriff. Der Wohnungsbesitzer alarmierte sofort die Polizei. Im Verlauf der daraufhin eingeleiteten Fahndung mit zahlreichen Streifenwagen konnte der 32-Jährige in der Nürtinger Straße angetroffen werden. Bei seiner Kontrolle und Durchsuchung fanden und beschlagnahmten die Polizeibeamten Gegenstände, die zuvor aus der Wohnung gestohlen worden waren. Der mutmaßliche Einbrecher wurde vorläufig festgenommen. Derzeit wird geprüft, ob der 32-Jährige noch für weitere Einbrüche und Diebstähle in Betracht kommt. Die Ermittlungen dauern noch an. Der Tatverdächtige hat den Ermittlungen zufolge seinen Lebensunterhalt wohl durch Eigentumsdelikte bestritten. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Anzeige