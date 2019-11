Weilheim (pol) Am Freitag, in der Zeit von 15 Uhr bis 22.15 Uhr, ist ein Einbrecher gewaltsam in eine Wohnung im Roßbergweg eingedrungen. Der bislang unbekannte Täter gelangte über die Terrassentür ins Wohnzimmer. In den Räumlichkeiten durchsuchte er mehrere Behältnisse. Dabei entwendete er Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten Spuren am Tatort. Das Polizeirevier Kirchheim bittet unter Telefon 07021/5010 um Zeugenhinweise.