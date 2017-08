Kirchheim (pol) - Wenig Beute hat ein Einbrecher laut Polizei am Mittwochabend in Kirchheim gemacht. Der oder die Unbekannten drangen offenbar zwischen 20.30 und 22.30 Uhr durch ein Fenster in eine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Jesinger Straße ein und durchwühlten diese nach Wertgegenständen, entwendeten jedoch lediglich ein älteres Notebook von geringem Wert.

