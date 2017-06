Ostfildern (pol) - In eine Wohnung im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Nellinger Riegelstraße ist am Mittwoch eingebrochen worden. Nach Polizeiangaben brach der bislang unbekannte Täter in der Zeit von 6.30 Uhr bis 14 Uhr über eine aufgehebelte Tür ins Innere der Wohnung ein. Anschließend wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. An der Tür entstand ein Schaden in Höhe von zirka 300 Euro.

