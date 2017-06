Esslingen (pol) - In eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Geuernrain ist ein Unbekannter am Dienstag zwischen acht und 18 Uhr eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, gelangte der Einbrecher vermutlich durch die offene oder leichtfertig geöffnete Haustüre ins Haus. Im Obergeschoss verschaffte er sich dann gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung und durchwühlte dort in allen Räumen die Schränke und Schubladen nach Diebesgut. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Oberesslingen sicherte Spuren.

