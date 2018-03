Anzeige

Ostfildern (pol) - In eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Talstraße in Scharnhausen ist laut Polizei ein Unbekannter am Montag, vermutlich im Zeitraum zwischen etwa 15 Uhr und 0.30 Uhr, eingebrochen. Durch das Aufhebeln eines Fensters verschaffte sich der Einbrecher Zugang zur Wohnung. Hier durchsuchte er die Schränke und Schubladen nach Stehlenswertem. Soweit bekannt ist, fielen ihm hierbei Schmuck und Münzgeld im Wert von mehreren hundert Euro in die Hände. Mit seiner Beute flüchtete er unerkannt. Kriminaltechniker sicherten Spuren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 071/70913 um Hinweise von Zeugen, die im genannten Zeitraum in der Talstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.