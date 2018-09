Anzeige

Esslingen (pol)In ein Wohnmobil in der Lenzhalde im Stadtteil Hohenkreuz ist in der Zeit zwischen Sonntag, 19 Uhr, und Montag, 14.30 Uhr, eingebrochen worden. Über eine gewaltsam geöffnete Tür gelangte der Täter ins Innere des Fahrzeugs, so die Polizei. Dort öffnete er mehrere Schränke und das Handschuhfach. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Durch die brachiale Vorgehensweise entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.