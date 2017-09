Anzeige

Ostfildern-Kemnat (pol) - In der Hagäckerstraße in Ostfildern-Kemnat hat ein bislang unbekannter Täter nach Polizeiangaben im Zeitraum vom 27. August bis zum vergangenen Sonntag, 12.45 Uhr, ein dort abgestelltes Wohnmobil aufgebrochen. Der Täter hebelte die Türe des Wohnmobils auf und gelangte somit in das Fahrzeug. Verschiedene technische Geräte sowie eine Taschenlampe nahm der Einbrecher als Beute mit. Zudem stieg der Unbekannte noch auf das Dach des Wohnmobils, schraubte die dort angebrachte Satellitenschüssel ab und nahm auch diese mit. Der Polizeiposten Ostfildern hat die Ermittlungen aufgenommen.