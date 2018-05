Anzeige

Nürtingen-Raidwangen (pol/lh)Einbrecher haben in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Wohnhaus in der Neckarhäuser Straße ins Visier genommen. Nach Polizeiangaben versuchten die Unbekannten zunächst in der Zeit von 16.15 Uhr bis sechs Uhr eine Terrassentür aufzuhebeln. Da dies offenbar nicht zum Erfolg führte, schlugen die Täter die Glasscheibe der Tür kurzerhand ein. Bei ihrer anschließenden Suche nach Beute durchstöberten die Einbrecher sämtliche Zimmer. Ob ihnen dabei etwas Stehlenswertes in die Hände fiel, ist noch unklar. Zurück blieb ein Schaden von rund 1.000 Euro. Kriminaltechniker rückten an den Tatort aus und sicherten Spuren.