Nürtingen (pol) - In der Zeit zwischen Freitag, 10.30 Uhr, und Sonntag, 17.45 Uhr, wurde in einem Wohnhaus in der Karl-Friedrich-Rumpp-Straße eingebrochen.

Eingestiegen war der Unbekannte offenbar durch eine aufgebrochene Terrassentür, die laut Polizei entsprechende Spuren einer Gewalteinwirkung aufwies. Der Täter dürfte sich danach vergleichsweise viel Zeit genommen haben, um sich nach Beute umzuschauen. Er durchwühlte sämtliche Schränke und Schubladen im Haus. Ob er letztlich auch etwas mitnahm, konnte bislang nicht geklärt werden. Die angerichteten Schäden gibt die Polizei mit mehreren hundert Euro an.