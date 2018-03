Anzeige

Plochingen (pol) - Unbekannte Einbrecher haben sich in der vergangenen Woche Zugang zu einem Wohnhaus im Schubertweg verschafft. Die Täter hebelten nach Angaben der Polizei zwischen Montagvormittag, 11.45 Uhr, und Sonntagabend, 19 Uhr, mit brachialer Gewalt ein Kellerfenster auf, um so in das Innere des Hauses zu gelangen. Hier durchwühlten die Unbekannten sämtliche Schränke und Regale nach Stehlenswertem. Mit diversen Schmuckstücken im Wert von mehreren hundert Euro flüchteten die Einbrecher. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Telefonnummer 0711/3990-0 Hinweise entgegen.