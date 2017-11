Anzeige

Plochingen (pol) - Am Freitag zwischen 17.30 Uhr und 19.30 Uhr ist laut Polizei in ein Wohnhaus in

der Panoramastraße eingebrochen worden. Über ein aufgehebeltes

Fenster gelangten die bislang unbekannten Täter in das Haus.

Entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts.